I always wanted to be a mom

Villemeur valentine De, Valentine de Villemeur

Beau livre d'art, "I always wanted to be a mom" par la photographe française Valentine de Villemeur raconte l'histoire sensible de son parcours PMA. Valentine nous partage avec délicatesse son combat pour devenir mère. Après une IMG douloureuse, elle se lance dans ce parcours sinueux qu'est celui de la PMA. Elle nous offre l'intimé de cette épreuve dans ce beau livre dans lequel elle mêle photos, documents d'archives et notes personnelles. Velntinne de Villemeur est une photographe basée à Paris. Elle travaille sur pellicule. Obser- vatrice, elle puise son inspiration dans le quotidien. A travers son art, elle souhaite raconter des histoires, capturer des moments de vie, des détails insolites et authentiques. Elle aime jouer avec les couleurs, la lumière, les ombres, les reflets et les contrastes.

I always wanted to be a mom

Paru le 09/09/2025

108 pages

45,00 €

9782487326149
