Intangible

Une histoire de gastronomie et d'amitiés mise en image par le photographe Jérémy Veron. Entrez par le jardin, rendez-vous au château. Intangile c'est le nom du restaurant lancé il y a 5 ans par Emma Destruel (27 ans) et Antoine Sallier (31 ans), passés par les maisons d'Alain Ducasse. C'est un livre de photographie qui comprend des fragments d'histoires et quelques recettes choisies. Il fait ce que fait un livre : il immortalise des moments ou une expérience particulière, il cristallise des souvenirs, ceux de deux jeunes chefs et de leur lieu formidable dans le Tarn que le photographe a documenté pendant quatre ans.