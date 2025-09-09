Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Beaux livres

Intangible

Jeremy Veron, Manon Fleury, Alain Ducasse

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Une histoire de gastronomie et d'amitiés mise en image par le photographe Jérémy Veron. Entrez par le jardin, rendez-vous au château. Intangile c'est le nom du restaurant lancé il y a 5 ans par Emma Destruel (27 ans) et Antoine Sallier (31 ans), passés par les maisons d'Alain Ducasse. C'est un livre de photographie qui comprend des fragments d'histoires et quelques recettes choisies. Il fait ce que fait un livre : il immortalise des moments ou une expérience particulière, il cristallise des souvenirs, ceux de deux jeunes chefs et de leur lieu formidable dans le Tarn que le photographe a documenté pendant quatre ans.

Par Jeremy Veron, Manon Fleury, Alain Ducasse
Chez Four eyes editions

|

Auteur

Jeremy Veron, Manon Fleury, Alain Ducasse

Editeur

Four eyes editions

Genre

Photographes

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Intangible par Jeremy Veron, Manon Fleury, Alain Ducasse

Commenter ce livre

 

Intangible

Jeremy Veron

Paru le 09/09/2025

128 pages

Four eyes editions

55,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782487326187
9782487326187
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Considéré comme perdu, un rarissime manuscrit refait surface Le testament de Napoléon dévoilé dans un livre d’exception Rentrée littéraire en panne : où sont passés les grands romans attendus ? Pour sa rentrée, La Grande Librairie invite Emmanuel Carrère
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.