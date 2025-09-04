Inscription
#Essais

Sagesse ancestrale des dieux égyptiens

Luna Ravenheart

ActuaLitté
Découvrez le pouvoir des divinités égyptiennes... Bien plus que de simples cartes, ces oracles sont des clés dévoilant un univers mystique d'enseignements spirituels. Chaque carte est une fenêtre ouverte sur la sagesse et l'énergie des dieux et déesses égyptiens, les gardiens de l'équilibre, de la création et du cycle éternel de la vie. Grâce aux 40 magnifiques cartes et au livre explicatif de 112 pages, entrez dans le monde mystique des dieux égyptiens et laissez leur sagesse ancestrale illuminer votre voyage intérieur.

Par Luna Ravenheart
Chez Editions Intuitives

|

Auteur

Luna Ravenheart

Editeur

Editions Intuitives

Genre

Arts divinatoires

Sagesse ancestrale des dieux égyptiens

Luna Ravenheart

Paru le 18/09/2025

112 pages

Editions Intuitives

24,90 €

9782382971253
