Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Essais

Le tarot des chats

Valérie Damour, Betti Greco

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Un magnifique coffret de tarot sur le thème des chats, superbement illustré et disposant d'une belle qualité de fabrication. Un jeu complet de 78 cartes de tarot, incroyablement illustré pour une expérience de tirage immersive. Un guide détaillé pour apprendre à interpréter les cartes et maîtriser l'art du tirage, idéal pour les débutants et les passionnés. Un univers enchanteur avec des couleurs vives, alliant modernité et inspirations folkloriques. Un cadeau idéal à offrir ou à s'offrir, parfait pour enrichir sa collection ou initier un proche à la magie du tarot.

Par Valérie Damour, Betti Greco
Chez Editions Artémis

|

Auteur

Valérie Damour, Betti Greco

Editeur

Editions Artémis

Genre

Tarots

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Le tarot des chats par Valérie Damour, Betti Greco

Commenter ce livre

 

Le tarot des chats

Betti Greco trad. Valérie Damour

Paru le 04/09/2025

127 pages

Editions Artémis

25,95 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782816023619
9782816023619
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Considéré comme perdu, un rarissime manuscrit refait surface Le testament de Napoléon dévoilé dans un livre d’exception Rentrée littéraire : Amélie Nothomb attendue pour remplacer Freida McFadden Rentrée littéraire en panne : où sont passés les grands romans attendus ?
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.