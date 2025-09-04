Le tarot des chats

Un magnifique coffret de tarot sur le thème des chats, superbement illustré et disposant d'une belle qualité de fabrication. Un jeu complet de 78 cartes de tarot, incroyablement illustré pour une expérience de tirage immersive. Un guide détaillé pour apprendre à interpréter les cartes et maîtriser l'art du tirage, idéal pour les débutants et les passionnés. Un univers enchanteur avec des couleurs vives, alliant modernité et inspirations folkloriques. Un cadeau idéal à offrir ou à s'offrir, parfait pour enrichir sa collection ou initier un proche à la magie du tarot.