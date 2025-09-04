Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Essais

Le petit Oracle des messagers du Tarot

François Villeneuve

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Découvre les conseils et les guidances des 78 cartes inspirées par les arcanes majeurs et mineurs du tarot. Dans ce petit Oracle, chaque message te délivrera sa sagesse unique sur des thèmes variés, tels que le renouveau, l'intuition, la résilience ou encore l'importance de la persévérance... Au quotidien, il t'offrira des perspectives enrichissantes et une vison éclairée. Tu pourras ainsi trouver un équilibre émotionnel, faire face à tous les défis et accueillir les opportunités de la vie.

Par François Villeneuve
Chez Contre-dires

|

Auteur

François Villeneuve

Editeur

Contre-dires

Genre

Arts divinatoires

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Le petit Oracle des messagers du Tarot par François Villeneuve

Commenter ce livre

 

Le petit Oracle des messagers du Tarot

François Villeneuve

Paru le 18/09/2025

Contre-dires

13,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782849339718
9782849339718
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Considéré comme perdu, un rarissime manuscrit refait surface Le testament de Napoléon dévoilé dans un livre d’exception Rentrée littéraire : Amélie Nothomb attendue pour remplacer Freida McFadden Rentrée littéraire en panne : où sont passés les grands romans attendus ?
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.