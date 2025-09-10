Rendez-vous ici

Marnie est en pleine impasse. Coincée dans son minuscule appartement londonien, dans son job précaire de correctrice, dans ses amitiés, dans ses amours... A presque quarante ans, elle se demande souvent à quel moment sa vie a commencé à se dérouler sans elle. Michael est en pleine détresse. Depuis son divorce, ce professeur de géographie de 42 ans n'a plus goût à grand-chose, si ce n'est aux balades solitaires dans les alentours. Comment ces deux-là pourraient-ils se rencontrer ? Grâce à la persistance d'une amie commune bien intentionnée. Marnie a besoin d'aventure, Michael a besoin de contacts, quoi de mieux qu'une bonne randonnée comme antidote à la déprime ? Et qu'importe si Marnie n'a jamais vu un sac à dos en vrai et que Michael n'a plus parlé à des êtres humains depuis un an, c'est bien connu, la marche, c'est aussi bon pour la tête. Et c'est parti pour une semaine de balade dans les paysages grandioses du Lake District. Entre dépassement de soi et grands moments de solitude, hébergements inattendus et pubs miteux, petites disputes et gros fous rires, Marnie et Michael vont se découvrir, se rejoindre, se séparer, se révéler, se décevoir, se surprendre et, quelque part sur un sentier, se dire que la vie réserve parfois des secondes chances...