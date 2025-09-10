L'année des fiançailles

Londres, 1913. Quatre vendeuses de Harpers, grand magasin d'Oxford Street, sont déterminées à réussir tant professionnellement que personnellement. Vivant sous un même toit, elles pourront se soutenir en cas de coup dur, ou se réjouir quand la première d'entre elles annoncera ses fiançailles... Le deuxième épisode d'une saga londonienne qui connaît un énorme succès en Angleterre. Février 1913. Devenues amies depuis leurs premiers pas comme vendeuses chez Harper's, grand magasin chic d'Oxford Street, Sally, Beth, Maggie et Rachel ont décidé de partager un même toit. Une situation qui permet à Sally de se sentir moins seule, elle qui travaille désormais dans un bureau depuis qu'elle a été promue directrice des achats par Ben Harper, le séduisant patron du grand magasin. Rachel, de son côté, est courtisée par William Bailey. Mais les idées conservatrices de cet avocat ne seront-elles pas un frein à leur relation ? Mêlant petites histoires à la grande, Rosie Clarke nous entraîne dans le sillage de jeunes femmes déterminées à trouver leur place dans le Londres d'avant-guerre, où le mouvement des Suffragettes bat son plein.