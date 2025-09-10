La gomme à effacer

Par une belle soirée d'été, Maya voit sa vie basculer : son mari fait ses valises et la laisse seule avec son chagrin. Elle n'a plus qu'à arborer son plus beau sourire pour jongler entre une carrière exigeante, des enfants pleins de vie et tenter de faire taire sa douleur. Quand celle-ci devient trop forte, elle peut compter sur le soutien sans faille de son gang de copines, de son imprévisible frère, et d'un jeune père divorcé qui ne la laisse pas indifférente... Et si le naufrage de sa vie parfaite lui offrait la liberté d'être enfin elle-même ?