Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Roman francophone

La gomme à effacer

Laurie Heyme

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Par une belle soirée d'été, Maya voit sa vie basculer : son mari fait ses valises et la laisse seule avec son chagrin. Elle n'a plus qu'à arborer son plus beau sourire pour jongler entre une carrière exigeante, des enfants pleins de vie et tenter de faire taire sa douleur. Quand celle-ci devient trop forte, elle peut compter sur le soutien sans faille de son gang de copines, de son imprévisible frère, et d'un jeune père divorcé qui ne la laisse pas indifférente... Et si le naufrage de sa vie parfaite lui offrait la liberté d'être enfin elle-même ?

Par Laurie Heyme
Chez VDB

|

Auteur

Laurie Heyme

Editeur

VDB

Genre

Littérature française

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur La gomme à effacer par Laurie Heyme

Commenter ce livre

 

La gomme à effacer

Laurie Heyme

Paru le 10/09/2025

550 pages

VDB

19,95 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782366372106
9782366372106
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Considéré comme perdu, un rarissime manuscrit refait surface Le testament de Napoléon dévoilé dans un livre d’exception Rentrée littéraire en panne : où sont passés les grands romans attendus ? Pour sa rentrée, La Grande Librairie invite Emmanuel Carrère
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.