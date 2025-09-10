Inscription
#Polar

La quête du trésor du temple

Jean d' Aillon

13 octobre 1307. Un convoi de trois chariots s'annonce au manoir de Vaux, en Normandie. Dans cinquante coffres de fer dissimulés sous des amas de paille se cachent le fabuleux trésor et les archives de l'ordre du Temple. Les faux charretiers, et vrais templiers, viennent les mettre à l'abri au fond d'une crypte secrète, avant de rejoindre leurs frères pour l'Angleterre. Le grand maître de l'Ordre, Jacques de Molay, a désigné lui-même ces hommes de confiance. Parmi eux Robert de L'Aigle, jeune chevalier qui n'a pas encore prononcé ses voeux. Depuis peu, les templiers sentent venir la disgrâce. On les accuse d'hérésie et d'idolâtrie, et le roi Philippe le Bel agirait de manière sournoise avec eux... Robert de L'Aigle doit rentrer seul à Paris, pour rendre compte de sa mission. Or la capitale pullule de traîtres à la solde de Nogaret, chancelier du roi, qui, déjà, a eu vent de la disparition du trésor. Ainsi commence la traque de Robert de L'Aigle...

Par Jean d' Aillon
Chez VDB

Auteur

Jean d' Aillon

Editeur

VDB

Genre

Policiers historiques

La quête du trésor du temple

Jean d' Aillon

Paru le 10/09/2025

576 pages

VDB

22,50 €

9782366372052
