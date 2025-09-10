La femme du serial killer

Tom part tous les matins travailler à Londres. Beth tient le coffee-shop du village et s'occupe de leur petite Poppy, âgée de trois ans. Beth et Tom forment un couple idéal, qu'envient leurs voisins et amis. Jusqu'à ce soir où deux policiers viennent sonner à leur porte... Tom serait impliqué dans une affaire criminelle... Et il se murmure bien vite que Beth savait tout... PEUT-ON VRAIMENT CROIRE TOUT CE QU'ELLE RACONTE ? La nouvelle star anglaise du thriller domestique. Un roman vendu à plus de 250 000 exemplaires, traduit dans 7 pays et adapté en série par Paramount+.