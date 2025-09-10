Inscription
#Roman étranger

Maia

Lucinda Riley

A la mort de leur père, énigmatique milliardaire qui les a ramenées des quatre coins du monde et adoptées lorsqu'elles étaient bébés, Maia d'Aplièse et ses soeurs se retrouvent dans la maison de leur enfance, Atlantis, un magnifique château sur les bords du lac de Genève. Pour héritage, elles reçoivent chacune un indice qui leur permettra peut-être de percer le mystère de leurs origines. La piste de Maia la conduit au-delà des océans, dans un manoir en ruine sur les collines de Rio de Janeiro. C'est là que son histoire a commencé... Secrets enfouis et destins brisés : ce que Maia découvre va bouleverser sa vie. Les Sept Soeurs est le premier tome de la série événement qui a conquis des millions de lecteurs dans le monde. A travers ses romans au souffle unique, peuplés de personnages inoubliables, liés par les drames et l'amour, Lucinda Riley a affirmé son immense ta- lent, créant un genre littéraire à part entière.

Par Lucinda Riley
Chez VDB

Auteur

Lucinda Riley

Editeur

VDB

Genre

Littérature anglo-saxonne

Maia

Paru le 10/09/2025

880 pages

29,90 €

9782366372137
