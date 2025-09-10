Inscription
Le sentier des citrons

Alessia Castellini

Italie, années 1940. Telles de vaillantes fourmis, des générations de femmes sillonnent le " sentier des citrons ", en transportant ces fruits sur leur dos de la montagne jusqu'à la mer, le long de la côte amalfitaine. Parmi elles, des soeurs jumelles que tout oppose. Rachele, attachée à sa terre et aux traditions. Nannina, idéaliste dans l'âme, qui ne rêve que d'aventure et d'évasion. Quatre-vingts ans plus tard, Ninfa et sa petite soeur Alelì se lancent sur les traces de leur grand-mère disparue et de ces femmes du passé. Leurs découvertes ne tardent pas à les mettre sur la piste d'un secret de famille jalousement gardé depuis des décennies par le sentier des citrons.

Par Alessia Castellini
Chez VDB

Auteur

Alessia Castellini

Editeur

VDB

Genre

XXe siècle

Le sentier des citrons

Alessia Castellini

Paru le 10/09/2025

544 pages

VDB

21,00 €

9782366372076
