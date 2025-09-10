Inscription
La Villa des Hansen

Ellin Carsta

ActuaLitté
Hambourg, 1888. Après la mort de leur père et pour éviter la ruine, les frères Hansen misent tout sur un nouvel or brun : le chocolat. Tandis que deux d'entre eux s'installent à Vienne et Hambourg pour bâtir leur empire, Robert part au Cameroun, où une plantation de cacao pourrait changer leur destin. Mais sous le soleil équatorial, les tensions grondent. Elisabeth, son épouse, rejette cette terre qu'elle ne comprend pas — et fomente sa vengeance. Leur fille Luise, elle, s'éveille à un monde vibrant, aux promesses envoûtantes et aux amours interdites. Bientôt, entre trahisons, passions et choix déchirants, les liens du sang se mêlent au goût amer du chocolat. Ellin Carsta est une autrice allemande de romans historiques. Un lointain espoir est son premier roman traduit en France et le premier volet de " La Villa des Hansen ", saga familiale vendue à 2 millions d'exemplaires en Allemagne.

Par Ellin Carsta
Chez VDB

|

Auteur

Ellin Carsta

Editeur

VDB

Genre

XIXe siècle

La Villa des Hansen

Ellin Carsta

Paru le 10/09/2025

560 pages

VDB

22,95 €

9782366372069
