#Polar

La fille au pair

Sidonie Bonnec

ActuaLitté
Hidden Grove, un domaine privé de la banlieue londonienne. L'immense grille noire s'ouvre sur cinq manoirs, des voitures de luxe et un parc savamment entretenu. Emmylou, une lycéenne d'origine modeste qui a fui sa Bretagne natale pour être fille au pair, a l'impression d'arriver au paradis. Mais son quotidien se met rapidement à vaciller : des pleurs nocturnes, des prières murmurées, des rêves effroyables et cette maladie qui touche l'aîné des enfants et dont personne ne parle... Coupée du monde, Emmylou est entrée dans un piège monstrueux. Comment y échapper ? Un suspense psychologique incroyablement efficace !

Par Sidonie Bonnec
Chez Editions Gabelire

|

Auteur

Sidonie Bonnec

Editeur

Editions Gabelire

Genre

Thrillers

La fille au pair

Sidonie Bonnec

Paru le 01/09/2025

540 pages

Editions Gabelire

26,90 €

ActuaLitté
9782370834935
© Notice établie par ORB
