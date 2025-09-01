La fille au pair

Hidden Grove, un domaine privé de la banlieue londonienne. L'immense grille noire s'ouvre sur cinq manoirs, des voitures de luxe et un parc savamment entretenu. Emmylou, une lycéenne d'origine modeste qui a fui sa Bretagne natale pour être fille au pair, a l'impression d'arriver au paradis. Mais son quotidien se met rapidement à vaciller : des pleurs nocturnes, des prières murmurées, des rêves effroyables et cette maladie qui touche l'aîné des enfants et dont personne ne parle... Coupée du monde, Emmylou est entrée dans un piège monstrueux. Comment y échapper ? Un suspense psychologique incroyablement efficace !