#Roman francophone

Polaroids du frère

Grégoire Delacourt

ActuaLitté
D'une éblouissante dignité ! La mort de son frère, retrouvé seul dans sa maison de Roubaix, replonge l'auteur dans ses souvenirs parfois lumineux, souvent douloureux. A travers des fragments d'enfance qui sont autant de clichés, où se dévoilent la violence indicible du père, la vulnérabilité d'un fils irradié par la mélancolie et la complicité fragile entre frères, il explore les silences qui l'ont mené à l'isolement. Avec ce livre, il redonne sa grandeur à un frère emporté par le poids du passé, en affrontant les fantômes d'une famille rongée par la culpabilité.

Par Grégoire Delacourt
Chez Editions Ookilus

Auteur

Grégoire Delacourt

Editeur

Editions Ookilus

Genre

Littérature française

Polaroids du frère

Grégoire Delacourt

Paru le 01/09/2025

246 pages

Editions Ookilus

24,70 €

ActuaLitté
9782383231592
