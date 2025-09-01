Inscription
#Roman francophone

La porteuse de lettres

Francesca Giannone

ActuaLitté
La grande histoire d'amour qui a fait chavirer l'Italie ! Anna, originaire du Nord de l'Italie, se marie avec Carlo, un enfant du Sud, et s'installe dans son village des Pouilles. Contre l'avis de son mari, elle devient la première postière. Pendant plus de vingt ans, Anna va délivrer le courrier : les missives des amants, les lettres des hommes envoyés au front ou partis chercher fortune à l'étranger. Trait d'union entre les habitants, elle connaît tous les secrets. Mais il est en un qu'elle gardera jusqu'à sa mort... Un roman passionnant sur le courage et l'émancipation des femmes. Prix des libraires italiens

Par Francesca Giannone
Chez Editions Ookilus

|

Auteur

Francesca Giannone

Editeur

Editions Ookilus

Genre

Romance historique

La porteuse de lettres

Francesca Giannone

Paru le 01/09/2025

594 pages

Editions Ookilus

26,60 €

ActuaLitté
9782383231530
© Notice établie par ORB
