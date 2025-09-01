La porteuse de lettres

La grande histoire d'amour qui a fait chavirer l'Italie ! Anna, originaire du Nord de l'Italie, se marie avec Carlo, un enfant du Sud, et s'installe dans son village des Pouilles. Contre l'avis de son mari, elle devient la première postière. Pendant plus de vingt ans, Anna va délivrer le courrier : les missives des amants, les lettres des hommes envoyés au front ou partis chercher fortune à l'étranger. Trait d'union entre les habitants, elle connaît tous les secrets. Mais il est en un qu'elle gardera jusqu'à sa mort... Un roman passionnant sur le courage et l'émancipation des femmes. Prix des libraires italiens