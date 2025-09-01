Inscription
#Roman francophone

Dur comme fer

Cécile Baudin

ActuaLitté
Descente aux enfers... 1901. Pour fuir sa famille mafieuse italienne, Nando choisit l'exil et devient mineur en Lorraine. 1913. Antonio arrive à son tour pour rechercher son père dont il n'a plus de nouvelles et découvre qu'il est accusé de crimes. Convaincu de son innocence, le jeune homme reprend une enquête biaisée par l'époque troublée. Avec l'aide d'un journaliste et d'une prostituée, il va creuser dans les faits et les faux-semblants, comme jadis son père dans les filons ferreux et les tunnels obscurs. Mais la vérité est-elle toujours libératrice ?

Par Cécile Baudin
Chez Editions Ookilus

|

Auteur

Cécile Baudin

Editeur

Editions Ookilus

Genre

Alsace, Lorraine

Dur comme fer

Cécile Baudin

Paru le 01/09/2025

378 pages

Editions Ookilus

25,70 €

ActuaLitté
9782383231509
© Notice établie par ORB
