Dur comme fer

Descente aux enfers... 1901. Pour fuir sa famille mafieuse italienne, Nando choisit l'exil et devient mineur en Lorraine. 1913. Antonio arrive à son tour pour rechercher son père dont il n'a plus de nouvelles et découvre qu'il est accusé de crimes. Convaincu de son innocence, le jeune homme reprend une enquête biaisée par l'époque troublée. Avec l'aide d'un journaliste et d'une prostituée, il va creuser dans les faits et les faux-semblants, comme jadis son père dans les filons ferreux et les tunnels obscurs. Mais la vérité est-elle toujours libératrice ?