#Roman francophone

Les Mains d'argile

Michel Lacombe

ActuaLitté
Fille d'un riche propriétaire d'une fabrique de vases, Louise montre un goût certain pour la sculpture, et même un réel talent. Indépendante mais quelque peu impertinente, elle parvient petit à petit à vivre correctement de son art. Pourtant, ses parents, qui n'ont d'autre projet pour elle que de réaliser un bon mariage, voient cette activité d'un très mauvais oeil. Lorsqu'elle rencontre le charmant fondeur de cloches Marcelin, c'est secrètement qu'ils décident de s'aimer. Louise réussira-t-elle à imposer le jeune artisan à sa famille ? Le combat d'une sculptrice attachante contre les préjugés de son époque.

Par Michel Lacombe
Chez Editions Gabelire

|

Auteur

Michel Lacombe

Editeur

Editions Gabelire

Genre

Autres régions

Les Mains d'argile

Michel Lacombe

Paru le 01/09/2025

456 pages

Editions Gabelire

26,40 €

9782370834898
