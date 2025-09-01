La papeterie du bonheur

Un roman plein de charme et de tendresse ! Quand, après une rupture douloureuse, Liz, 39 ans, reprend la papèterie londonienne de son oncle Wilbur, elle est à mille lieues d'imaginer qu'en vendant stylos et carnets sa vie va prendre un nouveau départ. Ses rencontres avec Ruth, une pasteure cachant une blessure encore vive, Malcolm, un septuagénaire déprimé et Erik, l'opticien du quartier, vont lui ouvrir de nouvelles perspectives. En conteuse talentueuse, Sally Page entrecroise avec finesse les histoires et les petits secrets de chacun comme autant de récits libérateurs.