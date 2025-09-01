Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Quand la lecture change de mains Marché du livre : 2024, année difficile Livres de la Rentrée littéraire 2025
#Roman francophone

La papeterie du bonheur

Sally Page

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Un roman plein de charme et de tendresse ! Quand, après une rupture douloureuse, Liz, 39 ans, reprend la papèterie londonienne de son oncle Wilbur, elle est à mille lieues d'imaginer qu'en vendant stylos et carnets sa vie va prendre un nouveau départ. Ses rencontres avec Ruth, une pasteure cachant une blessure encore vive, Malcolm, un septuagénaire déprimé et Erik, l'opticien du quartier, vont lui ouvrir de nouvelles perspectives. En conteuse talentueuse, Sally Page entrecroise avec finesse les histoires et les petits secrets de chacun comme autant de récits libérateurs.

Par Sally Page
Chez Editions Ookilus

|

Auteur

Sally Page

Editeur

Editions Ookilus

Genre

Comédie romantique et humorist

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur La papeterie du bonheur par Sally Page

Commenter ce livre

 

La papeterie du bonheur

Sally Page

Paru le 01/09/2025

522 pages

Editions Ookilus

26,30 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782383231561
9782383231561
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

“On sort bouleversé de ce livre : sa langue marque comme une brûlure douce” Rentrée littéraire : Amélie Nothomb attendue pour remplacer Freida McFadden Les 10 meilleurs romans de la rentrée, selon France Inter Le testament de Napoléon dévoilé dans un livre d’exception
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.