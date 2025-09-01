La souffleuse du temps

Juliet, jeune Américaine d'origine italienne, rêve depuis toujours de devenir artiste verrier. Admise dans l'école de verrerie la plus prestigieuse du monde, elle part pour Murano où elle compte faire sa place. La jeune femme se sent une force particulière grâce au collier de cristal vénitien que lui a offert sa vieille nourrice avant son départ. Il semble receler bien d'autres secrets auxquels Juliet pourrait être liée... Une plongée fascinante dans l'univers des souffleurs de verre à travers deux époques différentes !