La souffleuse du temps

Cristina Caboni

Juliet, jeune Américaine d'origine italienne, rêve depuis toujours de devenir artiste verrier. Admise dans l'école de verrerie la plus prestigieuse du monde, elle part pour Murano où elle compte faire sa place. La jeune femme se sent une force particulière grâce au collier de cristal vénitien que lui a offert sa vieille nourrice avant son départ. Il semble receler bien d'autres secrets auxquels Juliet pourrait être liée... Une plongée fascinante dans l'univers des souffleurs de verre à travers deux époques différentes !

Par Cristina Caboni
Chez Editions Gabelire

Auteur

Cristina Caboni

Editeur

Editions Gabelire

Genre

Littérature Italienne

La souffleuse du temps

Cristina Caboni

Paru le 01/09/2025

522 pages

Editions Gabelire

26,80 €

9782370834980
