Les bien-aimés

William a grandi dans un foyer sans amour. Alors quand il rencontre l'ambitieuse et solaire Julia à l'université, c'est tout son univers qui s'illumine, et une nouvelle famille l'adopte. Julia est indissociable de ses trois soeurs : Sylvie, la lettrée romantique ; Cecelia, l'artiste libre ; Emeline, la sensible attentionnée. Mais, malgré l'avenir radieux tout tracé par Julia, les ténèbres du passé de William refont surface. Les liens rompus peuvent-ils être réparés ? L'amour, la dévotion et la loyauté des quatre soeurs peuvent-ils être restaurés ? Un roman phénomène brillamment construit !