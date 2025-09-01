Inscription
#Roman étranger

Les bien-aimés

Ann Napolitano

William a grandi dans un foyer sans amour. Alors quand il rencontre l'ambitieuse et solaire Julia à l'université, c'est tout son univers qui s'illumine, et une nouvelle famille l'adopte. Julia est indissociable de ses trois soeurs : Sylvie, la lettrée romantique ; Cecelia, l'artiste libre ; Emeline, la sensible attentionnée. Mais, malgré l'avenir radieux tout tracé par Julia, les ténèbres du passé de William refont surface. Les liens rompus peuvent-ils être réparés ? L'amour, la dévotion et la loyauté des quatre soeurs peuvent-ils être restaurés ? Un roman phénomène brillamment construit !

Par Ann Napolitano
Chez Editions Gabelire

|

Auteur

Ann Napolitano

Editeur

Editions Gabelire

Genre

Littérature anglo-saxonne

Les bien-aimés

Ann Napolitano

Paru le 01/09/2025

636 pages

Editions Gabelire

27,00 €

9782370834942
