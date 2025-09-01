Inscription
Les sirènes

Emilia Hart

En fuite, Lucy part se réfugier auprès de la seule personne capable de la comprendre : sa soeur, Jess. A son arrivée, elle trouve une maison vide au bord d'une falaise. Au gré de ses rencontres, elle découvre les récits d'hommes disparus dans des circonstances mystérieuses. Surtout, elle commence à entendre des voix de femmes qui lui chuchotent l'histoire de deux soeurs, il y a deux siècles. Ces bruissements venus des profondeurs de la mer font remonter les secrets du passé à la surface qui pourraient lui donner les réponses qu'elle attend. Un roman envoûtant avec des héroïnes inoubliables !

Par Emilia Hart
Chez Editions Gabelire

Auteur

Emilia Hart

Editeur

Editions Gabelire

Genre

Littérature anglo-saxonne

Les sirènes

Emilia Hart

Paru le 01/09/2025

516 pages

Editions Gabelire

26,50 €

9782370834928
