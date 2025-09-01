Inscription
La tendresse des autres

Sophie Tal Men

Pour que son petit garçon retrouve goût à la vie après un accident, Lucie décide de mettre la sienne entre parenthèses. Elle se lance alors dans un véritable parcours de combattante, où sa confiance en elle, son couple et l'équilibre de sa famille vont être mis à rude épreuve. Jusqu'à l'arrivée d'un invité inattendu qui va transformer son combat en une aventure lumineuse... Sophie Tal Men nous offre une formidable leçon de courage, d'amour et d'amitié, et nous montre combien les autres peuvent nous aider à trouver la clef pour un nouveau départ.

Par Sophie Tal Men
Chez Editions Gabelire

Auteur

Sophie Tal Men

Editeur

Editions Gabelire

Genre

Littérature française

La tendresse des autres

Sophie Tal Men

Paru le 01/09/2025

396 pages

Editions Gabelire

26,10 €

9782370834881
