Aux cabanes

Un portrait tout en justesse. Mathilde est croqueuse d'audience, témoin sensible des procès qu'elle dessine. Elle est aussi illustratrice d'albums pour enfants et habite un quartier bohème au coeur de Paris. Lasse d'attendre en vain l'homme qu'elle aime, Mathilde décide de rejoindre " les cabanes " près de Perpignan, ce refuge qu'elle chérissait tant enfant. Au carrefour de sa nouvelle vie, la maison de son père s'impose à elle. Face à ce paysage qui semble emporter avec lui tous les chagrins, Mathilde va ressentir ce qui lui manque réellement : un enfant.