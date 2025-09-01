Inscription
#Polar

Les enfants qui blessent

Eva Björg Aegisdottir

ActuaLitté
Des secrets inavouables... Quand le corps d'un homme est retrouvé dans une petite maison de la vallée de Skorradalur, à l'ouest de l'Islande, l'inspectrice Elma sent que l'enquête va l'entraîner bien plus loin qu'elle ne le souhaiterait. Elle connaît la propriétaire du chalet. Les rares indices font ressurgir l'ombre d'une tragédie survenue vingt-cinq ans plus tôt : la noyade inexpliquée d'un enfant lors d'un camp de vacances. Entre non-dits et quête de rédemption, les silences se fissurent au sein de la petite communauté locale.

Par Eva Björg Aegisdottir
Chez Editions Ookilus

|

Auteur

Eva Björg Aegisdottir

Editeur

Editions Ookilus

Genre

Romans noirs

Les enfants qui blessent

Eva Björg Aegisdottir

Paru le 01/09/2025

648 pages

Editions Ookilus

26,90 €

ActuaLitté
9782383231578
© Notice établie par ORB
