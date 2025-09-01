Les enfants qui blessent

Des secrets inavouables... Quand le corps d'un homme est retrouvé dans une petite maison de la vallée de Skorradalur, à l'ouest de l'Islande, l'inspectrice Elma sent que l'enquête va l'entraîner bien plus loin qu'elle ne le souhaiterait. Elle connaît la propriétaire du chalet. Les rares indices font ressurgir l'ombre d'une tragédie survenue vingt-cinq ans plus tôt : la noyade inexpliquée d'un enfant lors d'un camp de vacances. Entre non-dits et quête de rédemption, les silences se fissurent au sein de la petite communauté locale.