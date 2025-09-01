La brigade de Miss Morgan

1917 : Jessie Carson est envoyée en France pour créer quelque chose d'inédit : des bibliothèques pour enfants. Après la guerre, elle poursuit son oeuvre en transformant des ambulances en bibliobus et en formant les premières femmes bibliothécaires françaises. Avant de disparaître sans laisser de trace. 1987 : Wendy Peterson, écrivain en herbe, tombe par hasard sur une référence à Jessie Carson. Fascinée, elle entame des recherches et découvre que sa vie et celle de la jeune femme sont étonnamment liées. Un hommage vibrant au pouvoir de la lecture et au courage de changer les choses !