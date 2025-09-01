Inscription
#Roman francophone

La brigade de Miss Morgan

Janet Skeslien Charles

ActuaLitté
1917 : Jessie Carson est envoyée en France pour créer quelque chose d'inédit : des bibliothèques pour enfants. Après la guerre, elle poursuit son oeuvre en transformant des ambulances en bibliobus et en formant les premières femmes bibliothécaires françaises. Avant de disparaître sans laisser de trace. 1987 : Wendy Peterson, écrivain en herbe, tombe par hasard sur une référence à Jessie Carson. Fascinée, elle entame des recherches et découvre que sa vie et celle de la jeune femme sont étonnamment liées. Un hommage vibrant au pouvoir de la lecture et au courage de changer les choses !

Par Janet Skeslien Charles
Chez Editions Gabelire

|

Auteur

Janet Skeslien Charles

Editeur

Editions Gabelire

Genre

XXe siècle

Retrouver tous les articles sur La brigade de Miss Morgan par Janet Skeslien Charles

Commenter ce livre

 

La brigade de Miss Morgan

Janet Skeslien Charles

Paru le 01/09/2025

498 pages

Editions Gabelire

26,50 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782370835024
9782370835024
© Notice établie par ORB
plus d'informations

