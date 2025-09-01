Inscription
#Roman francophone

Le bonheur sur ordonnance

Barbara Abel

Méline est une mère de famille sujette aux sautes d'humeur. Jusque-là, rien d'anormal. Sauf qu'elle explose à la moindre contrariété et tyrannise son entourage. Il s'avère qu'elle a en fait une maladie orpheline qui s'attaque au gène du bonheur. Sans traitement, ce mal la tuera. Et de traitement, il n'en existe qu'un : recevoir une dose quotidienne de joie. Mais comment fait-on pour être toujours heureux ? Une comédie irrésistible qui rappellera à tout un chacun que la quête du bonheur est une lutte au quotidien !

Par Barbara Abel
Chez Editions Gabelire

|

Auteur

Barbara Abel

Editeur

Editions Gabelire

Genre

Littérature française

Le bonheur sur ordonnance

Barbara Abel

Paru le 01/09/2025

396 pages

Editions Gabelire

25,90 €

9782370834997
