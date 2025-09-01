Inscription
Et je pense à toi tout bas

Fany Simon

Les dilemmes du coeur... De retour en Bretagne après plusieurs années d'absence, Emma tente de reconstruire sa vie. Hôtesse sur les ferrys reliant Saint-Malo aux îles Anglo-Normandes, elle pensait avoir laissé son passé derrière elle, mais lorsqu'elle est appelée en urgence au chevet de sa mère hospitalisée, tout vacille. Son retour marque aussi celui de Grégoire, son amour de jeunesse, qui lui a brisé le coeur huit ans plus tôt. Est-il trop tard pour réparer les blessures d'hier ? Laissez-vous porter au rythme des grandes marées, de Cancale à Saint-Malo !

Par Fany Simon
Chez Editions Ookilus

Auteur

Fany Simon

Editeur

Editions Ookilus

Genre

Littérature française

Et je pense à toi tout bas

Fany Simon

Paru le 01/09/2025

480 pages

Editions Ookilus

26,10 €

9782383231615
