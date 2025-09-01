La douce magie de Noël

Une comédie incontournable ! Entre son job de serveuse à L'Edelweiss et un bébé qu'elle élève seule, les journées d'Emeline filent et les nuits sont courtes. A la veille de Noël, il ne manquait plus que sa mère débarque à l'improviste pour ranimer les tensions familiales ! Et quand Théo, le séduisant journaliste qu'elle n'a pas revu depuis leur courte aventure un an plus tôt, fait son grand retour au village, le chaos est à son comble. Le réveillon de la jeune femme s'annonce très mouvementé !