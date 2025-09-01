Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Quand la lecture change de mains Marché du livre : 2024, année difficile Livres de la Rentrée littéraire 2025
#Roman francophone

La douce magie de Noël

Clarisse Sabard

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Une comédie incontournable ! Entre son job de serveuse à L'Edelweiss et un bébé qu'elle élève seule, les journées d'Emeline filent et les nuits sont courtes. A la veille de Noël, il ne manquait plus que sa mère débarque à l'improviste pour ranimer les tensions familiales ! Et quand Théo, le séduisant journaliste qu'elle n'a pas revu depuis leur courte aventure un an plus tôt, fait son grand retour au village, le chaos est à son comble. Le réveillon de la jeune femme s'annonce très mouvementé !

Par Clarisse Sabard
Chez Editions Ookilus

|

Auteur

Clarisse Sabard

Editeur

Editions Ookilus

Genre

Comédie romantique et humorist

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur La douce magie de Noël par Clarisse Sabard

Commenter ce livre

 

La douce magie de Noël

Clarisse Sabard

Paru le 01/09/2025

480 pages

Editions Ookilus

26,20 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782383231547
9782383231547
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

“On sort bouleversé de ce livre : sa langue marque comme une brûlure douce” Rentrée littéraire : Amélie Nothomb attendue pour remplacer Freida McFadden Les 10 meilleurs romans de la rentrée, selon France Inter Le testament de Napoléon dévoilé dans un livre d’exception
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.