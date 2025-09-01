Inscription
#Roman francophone

Un Noël mi-figue mi-Praline

Carène Ponte

ActuaLitté
La famille Praline appréhende l'arrivée des fêtes. En effet, le dernier Noël s'était conclu par la brouille entre les deux soeurs, Nathaline et Barbara, qui depuis ne se sont pas adressé la parole. Lorsque Barbara arrive chez sa mère, elle a la surprise de découvrir que celle-ci a disparu. Elle s'est volatilisée en lançant à ses filles un avertissement : si elles ne font pas l'effort de s'entendre, elle les plantera pour de bon. Voilà qui devrait changer la face du réveillon ! Une comédie comme on les aime.

Par Carène Ponte
Chez Editions Gabelire

|

Auteur

Carène Ponte

Editeur

Editions Gabelire

Genre

Littérature française

Un Noël mi-figue mi-Praline

Carène Ponte

Paru le 01/09/2025

300 pages

Editions Gabelire

25,70 €

ActuaLitté
9782370834973
© Notice établie par ORB
