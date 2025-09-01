Un Noël mi-figue mi-Praline

La famille Praline appréhende l'arrivée des fêtes. En effet, le dernier Noël s'était conclu par la brouille entre les deux soeurs, Nathaline et Barbara, qui depuis ne se sont pas adressé la parole. Lorsque Barbara arrive chez sa mère, elle a la surprise de découvrir que celle-ci a disparu. Elle s'est volatilisée en lançant à ses filles un avertissement : si elles ne font pas l'effort de s'entendre, elle les plantera pour de bon. Voilà qui devrait changer la face du réveillon ! Une comédie comme on les aime.