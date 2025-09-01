Inscription
#Roman francophone

Ils se sont tant aimés

Tahar Ben Jelloun

ActuaLitté
Un chassé-croisé amoureux. Installés à Casablanca, Nabile et Lamia se sont aimés, mariés, trahis, puis ils ont divorcé. Des années plus tard, ils se retrouvent. Le temps a passé, charriant avec lui son cortège de désillusions, mais leur lien est resté intact. Sous l'impulsion de Lamia, plus passionnée et libre que jamais, ils vont se réinventer une vie à deux, à rebours de la tradition. Mais le bonheur est une chose fragile... Ils se sont tant aimés, deuxième volet des Amants de Casablanca, explore la puissance d'un premier amour, l'inconstance du désir et les aléas d'un couple à l'épreuve de l'âge, dans un pays partagé entre modernité et forces de la régression.

Par Tahar Ben Jelloun
Chez Editions Gabelire

|

Auteur

Tahar Ben Jelloun

Editeur

Editions Gabelire

Genre

Littérature francophone

Ils se sont tant aimés

Tahar Ben Jelloun

Paru le 01/09/2025

384 pages

Editions Gabelire

25,90 €

ActuaLitté
9782370834966
© Notice établie par ORB
