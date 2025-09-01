Plus vaste que le monde

Un voyage pour se retrouver. Maya a été adoptée au Guatemala, car c'est le pays dont est originaire sa grand-mère paternelle. C'est presque comme si elles étaient du même sang, finalement. Pourtant l'adolescente a beau connaître son histoire, quelque chose lui manque, surtout depuis la mort de sa mère adoptive. Alors son père prend une décision : ensemble, ils vont partir visiter les terres de leurs ancêtres. Maya a toujours rêvé de cet endroit, mais rien ne l'a préparée à ce qu'elle est sur le point de découvrir là-bas. Un roman éblouissant sur la quête des origines et les mille secrets qui unissent une famille !