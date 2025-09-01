Inscription
#Roman francophone

Plus vaste que le monde

Delphine Giraud

ActuaLitté
Un voyage pour se retrouver. Maya a été adoptée au Guatemala, car c'est le pays dont est originaire sa grand-mère paternelle. C'est presque comme si elles étaient du même sang, finalement. Pourtant l'adolescente a beau connaître son histoire, quelque chose lui manque, surtout depuis la mort de sa mère adoptive. Alors son père prend une décision : ensemble, ils vont partir visiter les terres de leurs ancêtres. Maya a toujours rêvé de cet endroit, mais rien ne l'a préparée à ce qu'elle est sur le point de découvrir là-bas. Un roman éblouissant sur la quête des origines et les mille secrets qui unissent une famille !

Par Delphine Giraud
Chez Editions Gabelire

|

Auteur

Delphine Giraud

Editeur

Editions Gabelire

Genre

Littérature française

Retrouver tous les articles sur Plus vaste que le monde par Delphine Giraud

Commenter ce livre

 

Plus vaste que le monde

Delphine Giraud

Paru le 01/09/2025

552 pages

Editions Gabelire

26,40 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782370834959
9782370834959
© Notice établie par ORB
plus d'informations

