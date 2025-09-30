Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Essais

Droit de la régulation

Adrien Cané

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Le droit de la régulation s'impose aujourd'hui comme une branche incontournable du droit public et du droit économique. Il encadre l'intervention de l'Etat et des autorités administratives indépendantes dans des secteurs aussi divers que l'énergie, les télécommunications, les transports, les médias, la finance ou encore les plateformes numériques. Cet ouvrage, destiné aux étudiants en droit dès la licence, propose une introduction claire, structurée et actualisée de cette matière en pleine expansion. Il revient sur les fondements juridiques de la régulation, les grands principes gouvernant l'action des régulateurs, ainsi que les mécanismes de contrôle et de sanction à leur disposition. Il intègre les évolutions les plus récentes, telles que : L'entrée en vigueur du DMA (Digital Markets Act) et du DSA (Digital Services Act) dans le cadre de la régulation des géants du numérique en Europe. L'extension des missions des autorités comme l'ARCOM, l'ARCEP, l'AMF ou encore la CRE. Les nouveaux défis de la régulation environnementale et de la gouvernance climatique.

Par Adrien Cané
Chez Gualino Editeur

|

Auteur

Adrien Cané

Editeur

Gualino Editeur

Genre

Concurrence, consommation

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Droit de la régulation par Adrien Cané

Commenter ce livre

 

Droit de la régulation

Adrien Cané

Paru le 30/09/2025

256 pages

Gualino Editeur

23,50 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782297287364
9782297287364
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

"Ce n’est pas qu’on n’aime pas Carrère ou Mauvignier, c’est qu’ils n’ont pas besoin de nous" Je voulais vivre, élu plus beau titre de l'année 2025 Demon Slayer : au moins une bonne raison de ne pas se précipiter “Je n’ai jamais rien lu de tel : ce roman nous apprend la tendresse”
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.