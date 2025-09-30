Inscription
Droit constitutionnel et Institutions politiques

Aline Gonzalez

ActuaLitté
Pour mieux connaître et comprendre le fonctionnement des institutions politiques françaises Matière essentielle pour les étudiants en 1 ?? année de licence en droit, le droit constitutionnel étudie les règles fondamentales qui définissent l'organisation et le fonctionnement de l'Etat, ainsi que les droits et les devoirs des citoyens. Il s'intéresse notamment à la Constitution, qui est la norme suprême du système juridique d'un pays et aux institutions politiques qui en découlent. Nouveautés abordées dans cette 27 ? édition : l'introduction de l'IVG dans la Constitution, le projet d'autonomie de la Corse, les jurisprudences du Conseil constitutionnel sur le référendum d'initiative partagée et les propositions d'élargissement du champ matériel du référendum, ou encore l'élargissement du corps électoral de Nouvelle-Calédonie et les enjeux de cette révision constitutionnelle. Points forts - Présentation, sous forme de développements structurés et illustrés, de l'ensemble des connaissances indispensables à l'étudiant de 1 ?? année - Ouvrage qui intègre l'évolution des démocraties en Europe et des autres systèmes politiques internationaux

Droit constitutionnel et Institutions politiques

Aline Gonzalez

Paru le 30/09/2025

248 pages

Gualino Editeur

22,50 €

9782297283885
