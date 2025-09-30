Inscription
Introduction générale au droit et droit des personnes et de la famille - L1

Sophie Druffin-Bricca, Marie Zaffagnini

Des corrigés conformes à ce qui est demandé à l'étudiant en matière de longueur et de contenu Le programme d'Introduction générale au droit (L1-S1) et de Droit des personnes et de la famille (L1) traité à travers les différentes épreuves rencontrées en TD et lors de l'examen final (9 Dissertations, 6 Commentaires, 13 Cas pratique, 8 Questions (cours/arrêt), 3 QCM). Toutes les épreuves sont corrigées et conformes aux attentes du professeur/correcteur. Un dossier en début d'ouvrage présente 3 copies réelles (notées 6, 11 et 17/20), ainsi que les attendus des professeurs ; les copies sont corrigées et commentées par les auteurs. Des commentaires et des conseils de méthodologie notamment, sont placés en marge de tous les corrigés pour comprendre les points forts et points faibles de la copie. Points forts - Un univers "copie d'examen" traitant l'ensemble du programme - Des sujets développent les différents types d'exercices - Des corrigés conformes à ce qui est demandé à l'étudiant en matière de longueur et de contenu - En marge, des commentaires du correcteur pointent les "bonnes" et les "mauvaises" pratiques

Par Sophie Druffin-Bricca, Marie Zaffagnini
Chez Gualino Editeur

Auteur

Sophie Druffin-Bricca, Marie Zaffagnini

Editeur

Gualino Editeur

Genre

Droit civil

Introduction générale au droit et droit des personnes et de la famille - L1

Sophie Druffin-Bricca, Marie Zaffagnini

Paru le 07/10/2025

200 pages

Gualino Editeur

15,50 €

9782297283854
