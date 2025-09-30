Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Essais

Un projet politique pour la justice en France

François Saint-Pierre

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Cet essai présente un projet politique de refondation et de modernisation de la Justice en France. Ce projet est de nature politique car il propose une discussion publique et ouverte sur la finalité que l'on assigne à la Justice, sa place dans l'Etat et son rôle dans notre démocratie, à un moment-clé de notre Histoire : les années 2025, en France, en Europe et dans le monde. Selon l'auteur, les fondations de la Justice sont très anciennes et ne correspondent plus assez aux exigences de notre société démocratique contemporaine. De nombreuses lois ont été votées pour moderniser les procédures judiciaires, notamment depuis les années 1990, mais elles l'ont souvent été au gré des circonstances et des alternances électorales, sans jamais aboutir à une réforme profonde et d'ensemble. Ce projet politique élaboré sur des structures et des procédures renouvelées a pour objectif de permettre à la Justice d'assurer ses missions avec plus d'efficacité, dans l'intérêt général, et au service de notre Etat de droit. Il a dès lors pour ambition de proposer des réponses raisonnées et argumentées aux critiques de tous bords qui assaillent la Justice, avec pédagogie et pragmatisme, dans un esprit de consensus. Il doit aussi s'inspirer de l'histoire politique et judiciaire. Points forts - Inclus 36 propositions concrètes de modernisation du système judiciaire - Une réflexion qui couvre aussi bien le fonctionnement des juridictions, le statut du ministre de la Justice, que les procédures, les enquêtes, le jugement, l'incarcération, ou le statut des avocats et les droits de la défense.

Par François Saint-Pierre
Chez LGDJ

|

Auteur

François Saint-Pierre

Editeur

LGDJ

Genre

Philosophie du droit

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Un projet politique pour la justice en France par François Saint-Pierre

Commenter ce livre

 

Un projet politique pour la justice en France

François Saint-Pierre

Paru le 30/09/2025

160 pages

LGDJ

24,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782275162645
9782275162645
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

"Ce n’est pas qu’on n’aime pas Carrère ou Mauvignier, c’est qu’ils n’ont pas besoin de nous" Je voulais vivre, élu plus beau titre de l'année 2025 Demon Slayer : au moins une bonne raison de ne pas se précipiter “Je n’ai jamais rien lu de tel : ce roman nous apprend la tendresse”
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.