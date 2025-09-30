Un projet politique pour la justice en France

Cet essai présente un projet politique de refondation et de modernisation de la Justice en France. Ce projet est de nature politique car il propose une discussion publique et ouverte sur la finalité que l'on assigne à la Justice, sa place dans l'Etat et son rôle dans notre démocratie, à un moment-clé de notre Histoire : les années 2025, en France, en Europe et dans le monde. Selon l'auteur, les fondations de la Justice sont très anciennes et ne correspondent plus assez aux exigences de notre société démocratique contemporaine. De nombreuses lois ont été votées pour moderniser les procédures judiciaires, notamment depuis les années 1990, mais elles l'ont souvent été au gré des circonstances et des alternances électorales, sans jamais aboutir à une réforme profonde et d'ensemble. Ce projet politique élaboré sur des structures et des procédures renouvelées a pour objectif de permettre à la Justice d'assurer ses missions avec plus d'efficacité, dans l'intérêt général, et au service de notre Etat de droit. Il a dès lors pour ambition de proposer des réponses raisonnées et argumentées aux critiques de tous bords qui assaillent la Justice, avec pédagogie et pragmatisme, dans un esprit de consensus. Il doit aussi s'inspirer de l'histoire politique et judiciaire. Points forts - Inclus 36 propositions concrètes de modernisation du système judiciaire - Une réflexion qui couvre aussi bien le fonctionnement des juridictions, le statut du ministre de la Justice, que les procédures, les enquêtes, le jugement, l'incarcération, ou le statut des avocats et les droits de la défense.