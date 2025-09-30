Inscription
#Essais

Histoire-géographie 2de

Jean-Christophe Deschamps

ActuaLitté
Les épreuves d'Histoire-Géographie vous effraient ? Cet ouvrage vous aidera à tout comprendre aux cours, mais aussi à la méthode de la dissertation et de l'étude de documents. Les élèves de Terminale y trouveront : - Les notions essentielles du programme ; - Des conseils pratiques pour envisager sereinement les examens ; - Des exercices et sujets intégralement corrigés. En complément, découvrez des vidéos YouTube sur la chaîne Youtube Le Prof présente qui vous aideront à mieux réussir encore ! Bonne note garantie !

Par Jean-Christophe Deschamps
Chez Ellipses

|

Auteur

Jean-Christophe Deschamps

Editeur

Ellipses

Genre

Histoire, Géographie

Histoire-géographie 2de

Jean-Christophe Deschamps

Paru le 30/09/2025

250 pages

Ellipses

15,50 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

ActuaLitté
9782340107953
