Histoire-géographie 2de

Les épreuves d'Histoire-Géographie vous effraient ? Cet ouvrage vous aidera à tout comprendre aux cours, mais aussi à la méthode de la dissertation et de l'étude de documents. Les élèves de Terminale y trouveront : - Les notions essentielles du programme ; - Des conseils pratiques pour envisager sereinement les examens ; - Des exercices et sujets intégralement corrigés. En complément, découvrez des vidéos YouTube sur la chaîne Youtube Le Prof présente qui vous aideront à mieux réussir encore ! Bonne note garantie !