Maths Spécialité 1re

Gaël Guyot

ActuaLitté
Ce livre est conçu pour accompagner les élèves de Première Spécialité Mathématiques tout au long de l'année scolaire et présenter toutes les définitions, propriétés et méthodes à connaître. Il aborde les thèmes de l'analyse, l'algèbre, la géométrie, les probabilités et de l'algorithmique avec utilisation du langage Python. Il prépare également à la nouvelle épreuve anticipée du Bac en vigueur dès la session 2026. Pour cela, il s'appuie sur : - des cours détaillés où les notions sont amenées avec progressivité et étayées par de nombreuses démonstrations ; - de nombreuses méthodes pour savoir comment traiter certains types de questions ; - des exos minute pour maîtriser les automatismes de calcul relatifs à chaque notion, sous forme d'applications directes corrigées ; - des exercices plus longs et/ou plus complexes corrigés pour s'entraîner et assimiler le cours ; - des exercices Python qui mobilisent l'essentiel à connaître et à maîtriser avec un guide pratique disponible dans les rabats de l'ouvrage ; - des tâches à prise d'initiative, qui demandent la bonne restitution des outils et des connaissances pour résoudre un problème ; - des points " Histoire des Mathématiques " pour comprendre le cheminement ayant mené à la construction des notions. Cet ouvrage est un guide complet et progressif qui prépare l'élève à la classe de Terminale Spécialité Mathématiques avec succès.

Chez Ellipses

Ellipses

Mathématiques

Paru le 30/09/2025

286 pages

Ellipses

16,00 €

9782340108226
