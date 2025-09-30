Maths Spécialité 1re

Ce livre est conçu pour accompagner les élèves de Première Spécialité Mathématiques tout au long de l'année scolaire et présenter toutes les définitions, propriétés et méthodes à connaître. Il aborde les thèmes de l'analyse, l'algèbre, la géométrie, les probabilités et de l'algorithmique avec utilisation du langage Python. Il prépare également à la nouvelle épreuve anticipée du Bac en vigueur dès la session 2026. Pour cela, il s'appuie sur : - des cours détaillés où les notions sont amenées avec progressivité et étayées par de nombreuses démonstrations ; - de nombreuses méthodes pour savoir comment traiter certains types de questions ; - des exos minute pour maîtriser les automatismes de calcul relatifs à chaque notion, sous forme d'applications directes corrigées ; - des exercices plus longs et/ou plus complexes corrigés pour s'entraîner et assimiler le cours ; - des exercices Python qui mobilisent l'essentiel à connaître et à maîtriser avec un guide pratique disponible dans les rabats de l'ouvrage ; - des tâches à prise d'initiative, qui demandent la bonne restitution des outils et des connaissances pour résoudre un problème ; - des points " Histoire des Mathématiques " pour comprendre le cheminement ayant mené à la construction des notions. Cet ouvrage est un guide complet et progressif qui prépare l'élève à la classe de Terminale Spécialité Mathématiques avec succès.