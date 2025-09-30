Inscription
Méthodologie SVT Tle

Joffrey Pruvost-Vandestock

Ce livre accompagne l'élève dans la résolution de problèmes scientifiques, il permet de perfectionner ses productions écrites en vue des épreuves de SVT de Terminale et contient : - les méthodes pour apprendre à lire les sujets, les borner et organiser sa réponse ; - des exemples détaillés d'épreuves du baccalauréat avec des guides pas à pas ; - 6 sujets d'annales avec corrections détaillées ; - 4 fiches en début de livre qui résument les meilleurs conseils d'apprentissage à appliquer pendant toute l'année ; - des graphiques, des schémas et des tableaux synthétiques pour visualiser et mémoriser en un clin d'oeil l'essentiel des informations et des compétences à restituer ; - des conseils et des éléments d'analyse pour approfondir sa réflexion et affûter son esprit critique ; - une méthode guidée qui prépare aux TP de Terminale pour s'entraîner aux épreuves de compétences expérimentales (ECE).

Par Joffrey Pruvost-Vandestock
Chez Ellipses

|

Auteur

Joffrey Pruvost-Vandestock

Editeur

Ellipses

Genre

SVT (Sciences de la vie et de

Méthodologie SVT Tle

Joffrey Pruvost-Vandestock

Paru le 30/09/2025

150 pages

Ellipses

18,00 €

9782340108189
