Le droit pénal en cartes mentales

Au-delà de la simple synthèse, l'objectif de la collection " Le droit en cartes mentales " est de proposer des ouvrages facilitant la compréhension et la mémorisation des questions juridiques. Pour cela, ils offrent une approche visuelle des notions essentielles, et parfois complexes, du cours grâce à de nombreuses cartes mentales. Cet ouvrage s'adresse aux étudiants en Licence 2 de Droit. Jenny Frinchaboy est maître de conférences en droit privé et sciences criminelles à l'université Paris I Panthéon Sorbonne.