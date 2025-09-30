Inscription
#Essais

Droit administratif

Delphine Pollet-Panoussis

ActuaLitté
Des corrigés conformes à ce qui est demandé à l'étudiant en matière de longueur et de contenu Votre programme de droit administratif (L2) traité à travers les différentes épreuves rencontrées en TD et lors de l'examen final (9 Dissertations, 12 Commentaires (arrêt/citation), 7 Cas pratique, 1 QRC). Toutes les épreuves sont corrigées et conformes aux attentes de votre professeur/correcteur. Un dossier en début d'ouvrage présente 3 copies réelles (notées 8, 12 et 16/20) commentées. Des commentaires et des conseils de méthodologie notamment, sont placés en marge de tous les corrigés pour comprendre leurs points forts et leurs points faibles. Points forts - Un univers "copie d'examen" traitant l'ensemble du programme - Des sujets développent les différents types d'exercices - Des corrigés conformes à ce qui est demandé à l'étudiant en matière de longueur et de contenu - En marge, des commentaires du correcteur pointent les "bonnes" et les "mauvaises" pratiques

Par Delphine Pollet-Panoussis
Chez Gualino Editeur

Auteur

Delphine Pollet-Panoussis

Editeur

Gualino Editeur

Genre

Droit administratif général

Droit administratif

Delphine Pollet-Panoussis

Paru le 21/10/2025

248 pages

Gualino Editeur

15,50 €

9782297283861
© Notice établie par ORB
