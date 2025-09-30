L'information géographique N° 89, juin - septembre 2025

Créée en 1936 par André Cholley puis animée par Jacqueline Beaujeu Garnier et Jacqueline Bonnamour pour répondre aux besoins des praticiens de la géographie, principalement enseignants et étudiants, en leur transmettant l'actualité de la discipline, la revue L'Information géographique a évolué pour accueillir les thèmes et problèmes nouveaux, encore peu défrichés. Sans oublier sa destination première, l'information, et consacrant chaque année une livraison répondant aux questions des concours, sa finalité exploratoire est alimentée par des dossiers thématiques. Dans la même perspective innovante, L'Information géographique accueille des articles isolés, publiés, en varia ainsi que des notes d'actualité construites autour d'un document graphique ou cartographique original. Tous les auteurs ou animateurs de la recherche en géographie contemporaine produisant en France ou hors de la sphère française ou francophone sont conviés à l'ouverture de la revue et à son insertion dans le champ d'une discipline qui a le monde pour vocation.