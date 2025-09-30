Inscription
Histoire, Economie & Société N° 3/2025

Armand Colin

ActuaLitté
Fondée en 1982, Histoire, Economie & Société est une revue généraliste d'histoire, centrée sur les périodes moderne (XVIe-XVIIIe siècle) et contemporaine (XIXe-XXIe siècle). Elle est ouverte à tous les courants et tous les champs de l'histoire. Ses quatre livraisons annuelles alternent les dossiers thématiques et les numéros de varia et abordent un vaste ensemble de sujets, en particulier, mais non exclusivement, l'histoire des groupes et des acteurs sociaux, les questions économiques, l'histoire religieuse ou encore l'histoire politique et des relations internationales. Histoire, Economie & Société publie des articles concernant majoritairement la France et l'Europe mais aussi les autres grandes aires culturelles et elle s'intéresse à l'histoire des mondialisations depuis l'époque moderne. Elle se veut, en particulier, un lieu de rencontre entre l'historiographie française et les historiographies étrangères et ouvre largement ses colonnes à des historiens non francophones dont les articles paraissent traduits.

Histoire, Economie & Société N° 3/2025

Paru le 11/09/2025

144 pages

18,00 €

