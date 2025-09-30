Ecrit et fabrique du gouvernement urbain en Rouergue (XIIe -XIVe siècle)

Du XIIe au XIVe siècle dans l'Occident latin, le phénomène de la "révolution de l'écrit" accompagne la naissance et le développement des gouvernements municipaux. S'ils sont bien étudiés pour les XIVe-XVe siècles, les mécanismes de leur émergence et de leur construction aux XIIe-XIIIe siècles demeurent mal connus, en particulier dans les petites villes qui constituent pourtant l'essentiel du tissu urbain de l'Occident médiéval. Celles du Rouergue, dans le Midi de la France, ont laissé des archives d'une rare richesse. Dès la seconde moitié du XIIe siècle, les petites sociétés urbaines y apparaissent comme des laboratoires des innovations sociales, politiques, juridiques et scripturaires de leur temps. Formées en communautés autoreprésentées, elles construisent progressivement des institutions municipales légitimes - des "consulats" - afin de gouverner la ville en relative autonomie et de participer au jeu des pouvoirs seigneuriaux et royal.