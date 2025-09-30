Inscription
#Roman francophone

La fille de l'Ourcq

Emmanuelle Veil

ActuaLitté
Limérence. C'est l'état d'esprit d'une obsession, d'une attirance maladive et très imaginative pour une personne. En somme, le délire d'être aimé. Ginger s'est prise dans ces mailles psychologiques qui ressemblent à l'époque : elle kiffe Frida, mais Frida ne le lui rend pas vraiment - si ce n'est vraiment pas. Cette situation a produit de très beaux classiques de littérature amoureuse, mais dans le Paris du xxie siècle, où les pouvoirsse transforment, les nouvelles influences se dessinent, c'est une tout autre histoire. La journaliste anticapitaliste à la recherchede financement pour son site d'information, court après ses chimères, s'humilie, espère en vain. Dans ce récit, Emmanuelle Veil dépeint les moeurs contemporaines avec la griffe rétractable d'une chatte. Elle nousembarque dans l'univers balzacien 2. 0 de la presse numérique, égratigne les puissants (et les puissantes), interroge les relationsamoureuses et sociales à l'ère des réseaux. On voit, dans ce biotope urbain, sans merci et instable, comment Ginger, elle aussi, peut devenir Frida. Seul son territoire, son cher XIXe du canal de l'Ourcq, entre baignades interdites et lieux secrets, la raccroche à une lumière solaire et à sa nature humaine.

Par Emmanuelle Veil
Chez Rio Bravo

|

Auteur

Emmanuelle Veil

Editeur

Rio Bravo

Genre

Littérature française

La fille de l'Ourcq

Emmanuelle Veil

Paru le 30/09/2025

176 pages

Rio Bravo

16,00 €

ActuaLitté
9782488136105
© Notice établie par ORB
