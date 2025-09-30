Inscription
#Essais

Le droit des finances publiques

Loïc Levoyer, Nicolas Clinchamps, Pierre-Yves Monjal

" Le droit en fiches et en flashcards " est une collection innovante qui s'adresse prioritairement aux étudiants de licence de droit et de science politique. Chaque ouvrage correspond à une discipline enseignée pendant les trois années de licence et se compose de 100 fiches abordant l'ensemble des thèmes étudiés en cours. Des renvois permettent aux étudiants de relier les différents thèmes entre eux. Dérivées des fiches, les flashcards se composent de mots clés au recto et de définitions au verso. Cette combinaison de fiches et de flashcards forme l'outil idéal pour apprendre autrement et réviser les examens dans les meilleures conditions ! Loïc Levoyer est professeur de droit public à l'université de Poitiers. Il est aussi responsable du Master 1 Droit des collectivités territoriales.

Par Loïc Levoyer, Nicolas Clinchamps, Pierre-Yves Monjal
Chez Ellipses

|

Auteur

Loïc Levoyer, Nicolas Clinchamps, Pierre-Yves Monjal

Editeur

Ellipses

Genre

Finances publiques

Le droit des finances publiques

Loïc Levoyer

Paru le 30/09/2025

257 pages

Ellipses

26,00 €

9782340108356
