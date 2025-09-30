Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Essais

Le droit des données personnelles en cartes mentales

Rose-Marie Borges

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Au-delà de la simple synthèse, l'objectif de la collection " Le droit en cartes mentales " est de proposer des ouvrages facilitant la compréhension et la mémorisation des questions juridiques. Pour cela, ils offrent une approche visuelle des notions essentielles, et parfois complexes, du cours grâce à de nombreuses cartes mentales. Cet ouvrage s'adresse aux étudiants en Master de Droit. Rose-Marie Borges est maître de conférences en droit privé et sciences criminelles à l'université de Clermont Auvergne.

Par Rose-Marie Borges
Chez Ellipses

|

Auteur

Rose-Marie Borges

Editeur

Ellipses

Genre

Multimédia

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Le droit des données personnelles en cartes mentales par Rose-Marie Borges

Commenter ce livre

 

Le droit des données personnelles en cartes mentales

Rose-Marie Borges

Paru le 30/09/2025

146 pages

Ellipses

24,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782340108134
9782340108134
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

"Ce n’est pas qu’on n’aime pas Carrère ou Mauvignier, c’est qu’ils n’ont pas besoin de nous" Je voulais vivre, élu plus beau titre de l'année 2025 Demon Slayer : au moins une bonne raison de ne pas se précipiter “Je n’ai jamais rien lu de tel : ce roman nous apprend la tendresse”
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.