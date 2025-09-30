Inscription
#Essais

Droit public

Sylvain Pereira

ActuaLitté
Ce livre est le guide idéal pour acquérir toutes les connaissances essentielles en droit public et préparer son épreuve aux concours de catégorie A et B de la fonction publique. Il propose une méthode dynamique et encourageante, au service d'un contenu juridique vérifié, de qualité et alimenté par de nombreuses jurisprudences, notamment les plus récentes. - Une méthode visuelle et complète en pictogrammes et en schémas pour maîtriser les notions juridiques fondamentales et réussir son épreuve. - Une progression rythmée et cadrée : - le conseil du coach sur la méthodologie à savoir ; - le récap' du coach qui cible l'essentiel ; - l'exercice du coach, pour réviser et parfaire ses connaissances. - Après chaque point de cours, un exercice corrigé mobilise toutes les connaissances à retenir parmi : - des questions de cours ; - des questionnaires Vrai ou Faux ; - des QCM et des QRC ; - des exercices de rédaction d'introduction ou de plan.

Par Sylvain Pereira
Chez Ellipses

|

Auteur

Sylvain Pereira

Editeur

Ellipses

Genre

Concours administratifs

Commenter ce livre

 

Droit public

Sylvain Pereira

Paru le 30/09/2025

300 pages

Ellipses

19,90 €

9782340107984
© Notice établie par ORB
plus d'informations

