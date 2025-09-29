Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Imaginaire

Le cours du temps

Kelley Armstrong

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Certaines portes feraient mieux de rester fermées... mais Miranda est prête à ouvrir toutes celles du Manoir Thorne, même celle qui est verrouillée depuis des siècles. Miranda Hastings, écrivaine victorienne de récits de pirates osés, ne rêve que d'une chose : voyager dans le futur et vivre la plus grande aventure de toutes au XXIe siècle. Malheureusement, elle échoue à l'époque géorgienne... droit dans les pattes de Nicolas Dupuis, un corsaire accusé de piraterie. Nico, protecteur des plus démunis, joue les justiciers en pillant les richesses d'un seigneur corrompu pour soutenir la bourgade qui l'a accueilli. Miranda décide de lui prêter main-forte, mais elle découvre rapidement que des forces sinistres sont à l'oeuvre. Déterminés à rendre justice aux opprimés, Miranda et Nico devront démêler les fils d'un sombre mystère... tout en échappant à la potence. #VoyageDansLeTemps #Historique #Corsaire

Par Kelley Armstrong
Chez MXM Bookmark

|

Auteur

Kelley Armstrong

Editeur

MXM Bookmark

Genre

Fantasy

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Le cours du temps par Kelley Armstrong

Commenter ce livre

 

Le cours du temps

Kelley Armstrong

Paru le 29/09/2025

328 pages

MXM Bookmark

19,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791038136724
9791038136724
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

"Ce n’est pas qu’on n’aime pas Carrère ou Mauvignier, c’est qu’ils n’ont pas besoin de nous" Je voulais vivre, élu plus beau titre de l'année 2025 Demon Slayer : au moins une bonne raison de ne pas se précipiter "Ce n'est pas de la science-fiction, c'est de la littérature" : le choc du roman de Mathieu Belezi
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.