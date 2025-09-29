Le cours du temps

Certaines portes feraient mieux de rester fermées... mais Miranda est prête à ouvrir toutes celles du Manoir Thorne, même celle qui est verrouillée depuis des siècles. Miranda Hastings, écrivaine victorienne de récits de pirates osés, ne rêve que d'une chose : voyager dans le futur et vivre la plus grande aventure de toutes au XXIe siècle. Malheureusement, elle échoue à l'époque géorgienne... droit dans les pattes de Nicolas Dupuis, un corsaire accusé de piraterie. Nico, protecteur des plus démunis, joue les justiciers en pillant les richesses d'un seigneur corrompu pour soutenir la bourgade qui l'a accueilli. Miranda décide de lui prêter main-forte, mais elle découvre rapidement que des forces sinistres sont à l'oeuvre. Déterminés à rendre justice aux opprimés, Miranda et Nico devront démêler les fils d'un sombre mystère... tout en échappant à la potence. #VoyageDansLeTemps #Historique #Corsaire