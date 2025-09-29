Inscription
#Imaginaire

Ce qui survivra

Charlie Eriksen

La Terre est à l'agonie : la fin du monde est pour aujourd'hui. Hope Jensen, chercheuse désabusée, n'a que douze heures pour trouver un moyen de survivre à l'apocalypse. Une fois le cataclysme passé, tout reste à reconstruire. Accompagnée de La Fée, son insupportable drone de compagnie, Hope accepte une mission cruciale : protéger les rescapés des erreurs passées de l'humanité. Sur sa route, elle croise Violette, une aventurière énigmatique qui parcourt à cheval les Etats-Unis dévastés. Ensemble, l'étrange trio se lance dans une course effrénée à travers une Californie postapocalyptique. Entre rencontres imprévues, humour et nostalgie, des liens inattendus se tissent au milieu du chaos. Avec Hope, Violette et La Fée, découvrez ce qui survivra... et ce qui mérite vraiment d'être sauvé. #FF #FinDuMonde #Dystopie #Ecologie

Par Charlie Eriksen
Chez MXM Bookmark

Auteur

Charlie Eriksen

Editeur

MXM Bookmark

Genre

Science-fiction

Ce qui survivra

Charlie Eriksen

Paru le 29/09/2025

250 pages

MXM Bookmark

17,00 €

9791038141728
