La Terre est à l'agonie : la fin du monde est pour aujourd'hui. Hope Jensen, chercheuse désabusée, n'a que douze heures pour trouver un moyen de survivre à l'apocalypse. Une fois le cataclysme passé, tout reste à reconstruire. Accompagnée de La Fée, son insupportable drone de compagnie, Hope accepte une mission cruciale : protéger les rescapés des erreurs passées de l'humanité. Sur sa route, elle croise Violette, une aventurière énigmatique qui parcourt à cheval les Etats-Unis dévastés. Ensemble, l'étrange trio se lance dans une course effrénée à travers une Californie postapocalyptique. Entre rencontres imprévues, humour et nostalgie, des liens inattendus se tissent au milieu du chaos. Avec Hope, Violette et La Fée, découvrez ce qui survivra... et ce qui mérite vraiment d'être sauvé. #FF #FinDuMonde #Dystopie #Ecologie